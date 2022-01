Covid-19 : Boris Johnson annonce la fin de l’essentiel des restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi mettre fin, dès la semaine prochaine, à l’essentiel des restrictions sanitaires imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre.

Avec plus de 153.017 morts depuis le début de l’épidémie, le pays a subi une déferlante Omicron fin d’année 2021. Durant cette période, l’Angleterre a connu des records de contaminations quotidiennes, culminant à plus de 200.000 cas positifs le 14 décembre. Toutefois, les contaminations ont depuis amorcé une forte baisse et les hospitalisations se sont peu à peu stabilisées. Les dernières données disponibles montrent ainsi une chute de près de 40% du nombre de nouveaux cas hebdomadaires. Le nombre de patients en soins intensifs, resté faible pendant la vague Omicron, diminue également.