Covid-19 : Boris Johnson veut « vacciner le monde » d’ici 2022

Le Premier ministre britannique Boris Johnson appellera les dirigeants des pays du G7 à s’unir pour « vacciner le monde d’ici à la fin de l’année » prochaine, ont annoncé ses services samedi.

Le chef du gouvernement conservateur, qui accueillera le sommet du G7 de vendredi à dimanche prochain en Cornouailles, exhortera ses homologues des pays les plus industrialisés (Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Japon, Allemagne, États-Unis) à prendre des « mesures concrètes » pour atteindre cet objectif.

Ce sommet représente la première rencontre en personne des dirigeants du G7 depuis qu’a éclaté la pandémie il y a un an et demi et la première participation du nouveau président américain Joe Biden, qui marque le retour des États-Unis vers le multilatéralisme après les années Trump.