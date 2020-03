Covid-19 : Carrefour assure veiller à la disponibilité des produits dans tous ses magasins

La chaîne Carrefour Tunisie assure qu’en raison du covid-19, elle s’est mobilisée depuis plusieurs jours avec les mesures nécessaires, pour garantir l’hygiène et préserver la santé de ses clients et de ses collaborateurs. Dans un communiqué, elle ajoute qu’elle veille particulièrement aussi à la disponibilité des produits sur l’ensemble de ses magasins en Tunisie. Même si certaines ruptures sont constatées, elle veille à leur réapprovisionnement le plus rapidement possible.

L’entreprise affirme rester fidèle à sa mission de proposer les meilleurs prix aux clients et de veiller à la disponibilité des produits. Dans ce sens, elle pris la décision d’interrompre les festivités de l’anniversaire des hypermarchés Carrefour, prévu de longue date, tout en en maintenant les baisses de prix déjà annoncés, pour tous ses clients.