Covid-19 : Couvre-feu national et état d’urgence en Espagne

Le gouvernement espagnol a décrété dimanche un nouvel état d’alerte sanitaire, le deuxième dans le pays après celui proclamé en mars, qui avait duré jusqu’en juin. L’état d’alerte est pour le moment décrété pour quinze jours, mais le gouvernement souhaite le prolonger par la suite jusqu’au début du mois de mai. Le gouvernement Pedro Sanchez a dans le même temps annoncé l’instauration d’un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures du matin, sur l’ensemble du territoire, à l’exception des îles Canaries.

Samedi soir, au moins neuf régions espagnoles avaient demandé au gouvernement central de proclamer l’état d’alerte, sachant que certaines zones géographiques ont déjà pris les devants avec des restrictions locales, comme Madrid, la Castille-Leon (nord), la région de Valence (est) et la ville de Grenade (sud).

Sanchez avait préparé le terrain vendredi en assurant que la situation était « grave », que « les prochaines semaines et les prochains mois » seraient durs, très durs et qu’il était « prêt à adopter toutes les mesures nécessaires » pour freiner l’épidémie.

