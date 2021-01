Covid-19: Couvre-feux et confinements s’étendent dans le monde

L’Inde a autorisé deux vaccins contre le Covid-19, qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et force de nombreux pays – de Bangkok à Athènes – à durcir leurs restrictions.

- Publicité-

L’Inde a autorisé l’utilisation, « pour des situations d’urgence », du vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de celui de la firme indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l’autorité locale de régulation du médicament.

Ce feu vert doit permettre de lancer une vaste campagne de vaccination dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants, le deuxième le plus touché par la pandémie avec plus de 10,3 millions de personnes infectées et près de 150.000 morts.

De son côté, l’Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d’habitants, a annoncé avoir autorisé le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

Si l’arrivée des vaccins donne l’espoir d’une embellie en ce début d’année, il faudra encore que les cadences de production des précieuses doses suivent.

A Bruxelles, l’UE a reconnu samedi une « insuffisance mondiale » des capacités de production de vaccins, se disant « prête à aider » pour les augmenter.

En attendant, la priorité reste d’éviter la contagion. Après un certain assouplissement pour les fêtes de fin d’année, la France et la Grèce ont resserré la vis, Bangkok met sous l’éteignoir sa célèbre vie nocturne et Tokyo réclame l’état d’urgence.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti dimanche que des restrictions encore plus sévères pourraient être décidées en Angleterre, évoquant une fermeture des écoles. Il a incriminé « l’impact du nouveau variant du virus », plus contagieux.

A Gibraltar, un nouveau confinement de deux semaines est imposé depuis samedi, en raison d’un doublement des cas en un mois pour lequel ce nouveau variant est soupçonné.

Quant à l’Italie, elle a renoncé à ouvrir comme prévu dès la semaine prochaine ses stations de ski. « Les conditions ne sont pas réunies », ont reconnu les autorités.

La Grèce, elle, prolonge jusqu’au 10 janvier son confinement strict : déplacements non essentiels interdits, commerces fermés sauf magasins d’alimentation et pharmacies.

Au Liban, les fêtes de fin d’année ont provoqué une forte hausse des contaminations et une quasi saturation des hôpitaux. « Les patients font la queue aux urgences en attendant un lit », déplore le président du syndicat des hôpitaux privés, Sleiman Haroun.

Face à cette situation jugée « catastrophique », le Comité national de lutte contre le Covid-19 a recommandé un nouveau confinement pour trois semaines.

En Asie aussi, l’épidémie inquiète : la gouverneure de Tokyo a demandé samedi au gouvernement de déclarer à nouveau l’état d’urgence, alors que la capitale a battu cette semaine son record de contaminations.