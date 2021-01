Covid-19: Début des campagnes de vaccination au Maroc et en Algérie

Le Maroc et l’Algérie doivent débuter leur campagne de vaccination respective contre le nouveau coronavirus, vendredi et samedi 29 et 30 janvier, ont déclaré les autorités des deux pays dans des communiqués officiels.

- Publicité-

Au Maroc , , c’est la vaccination du roi Mohammed VI, jeudi, au palais de Fès, qui a donné le coup d’envoi de la campagne. Le palais royal n’a pas précisé quel vaccin lui avait été administré. Le Maroc avait indiqué, fin décembre 2020, avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm et avoir reçu récemment les premières livraisons.

La campagne de vaccination bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus », soit environ 25 millions de personnes sur les 36 millions d’habitants que compte le royaume, et sera gratuite pour l’ensemble des citoyens.

De son côté, l’Algérie devrait recevoir, à l’aéroport militaire de Boufarik, près de Blida, les premières doses du vaccin russe Spoutnik V vendredi et la campagne de vaccination commencera dès le lendemain dans cette ville du centre du pays, premier foyer de l’épidémie en mars 2020.

La quantité de doses qui doivent être livrées n’a pas été précisée. Fin décembre 2020, Alger avait annoncé avoir commandé chez son allié russe 500 000 doses de vaccin. Le plus grand pays du Maghreb avec ses 44 millions d’habitants doit également recevoir un lot de vaccins de Sinopharm dans les prochains jours en provenance de Chine, autre partenaire traditionnel de l’Algérie. « Et d’autres vaccins seront bientôt réceptionnés d’Inde et d’autres pays ». Le professeur Ryad Mahyaoui, membre du comité scientifique algérien, a récemment fait état d’une commande auprès du laboratoire britannique AstraZeneca et de l’université d’Oxford, attendue en février.