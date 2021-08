Covid-19 : Des médecins et infirmières urgentistes britanniques prêtent main forte à leurs homologues tunisiens

Des médecins, des infirmières et des experts en logistique du staff médical d’urgence du Royaume-Uni fourniront une supervision clinique et un soutien aux services de santé tunisiens.

À la demande du gouvernement tunisien, des experts de l’équipe médicale d’urgence du Royaume-Uni (UK EMT), soutenus par l’équipe de soutien rapide en santé publique du Royaume-Uni (UK-PHRST), sont arrivés , ce vendredi, en Tunisie pour aider le pays à faire face à la crise du Covid-19.

L’équipe comprend neuf médecins, infirmiers et experts en logistique, originaires du Royaume-Uni, de France, de la République démocratique du Congo et d’Italie. Les experts médicaux sont spécialisés dans la médecine d’urgence, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que dans les soins humanitaires. Ils fourniront une supervision clinique et un soutien aux services de santé tunisiens et devraient être déployés pour une durée maximale de douze semaines.

Le ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, James Cleverly, a déclaré : « Le CovidCOVID-19 a porté des coups sévères au système de santé et à l’économie tunisiens, le nombre de cas quotidiens étant réellement préoccupant.

« Ce déploiement d’une équipe médicale d’urgence britannique apportera l’expertise britannique aux professionnels de la santé tunisiens, les aidant à faire face à la crise sanitaire et à sauver des vies », a-t-il ajouté le 13 août.