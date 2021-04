Covid-19 : Des millions d’Américains sautent leur rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin

Alors que les autorités sanitaires américaines entrent dans une phase où elles doivent convaincre les plus réticents à la vaccination contre le Covid-19 de se faire vacciner, elles doivent également veiller à ce que la population se fasse pleinement vacciner. En effet, des millions d’Américains annulent ou ne se rendent pas à leur rendez-vous pour recevoir leur seconde dose de vaccin. D’après les chiffres communiqués par les CDC, ils sont plus de 5 millions à ne pas s’être présentés à ce second rendez-vous, soit environ 8% de ceux qui ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer ou Moderna.

Selon les scientifiques, les personnes qui sautent leur deuxième dose de vaccin contre le SARS-CoV-2 risquent d’avoir une réponse immunitaire plus faible ainsi qu’être plus vulnérables aux variants du coronavirus. Si une seule dose offre une certaine protection contre le virus, son efficacité est moindre et la durée de cette immunité est inconnue.