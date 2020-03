Covid-19 : Des numéros verts pour assurer la prise en charge psychologique

Le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des seniors est actuellement en train de mettre en place des numéros verts à la disposition des familles pour assurer leur prise en charge psychologique a annoncé, dimanche 22 mars 2020, la ministre Asma Shiri Laâbidi.

Cette initiative a été lancée conjointement avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), bureau de Tunis, et les opérateurs des services téléphoniques, a-t-elle précisé, dans une déclaration à l’agence TAP.

Laâbidi a expliqué que ces numéros verts ont pour but ”de réduire la pression psychologique liée à la propagation du Coronaviru””, soulignant que cette initiative se poursuivra uniquement pendant la période de confinement total.

La ministre a, sur un autre plan, indiqué que dans un souci de fournir davantage d’aides aux familles à faibles revenus, son département œuvre, en coordination avec les différentes structures régionales, à collecter les aides et à les remettre aux parties qui se chargeront de leur distribution, telles que le ministère des Affaires sociales et l’Union tunisienne de solidarité sociale.

”Une série de mesures a été prise, notamment au profit des personnes âgées, des femmes victimes de violences et des enfants”, a-t-elle encore précisé.