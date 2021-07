Covid-19 : Des unités de l’armée nationale procèdent à la remise à 7 gouvernorats de matériels sanitaires destinés à la riposte contre la Covid-19

Le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Mohamed Zekri a fait savoir que des unités de l’armée nationale ont commencé, dans la nuit du vendredi 16 juillet 2021, à distribuer des bouteilles d’oxygène de grande capacité, des concentrateurs d’oxygène et d’autres équipements médicaux sur 7 gouvernorats : Mahdia, Médenine, Tataouine, Kébili, Gafsa, Sidi Bouzid et Sousse pour renforcer les capacités des établissements de santé dans ces régions à faire face aux besoins prioritaires dans la gestion contre la Covid-19.

- Publicité-

Il a ajouté dans une déclaration, dimanche à la TAP, que les opérations d’approvisionnement des hôpitaux dans ces régions se sont poursuivies hier, samedi, en utilisant des moyens militaires terrestres et aériens et en coordination avec les directions régionales de la santé publique qui ont supervisé la distribution de ce matériel aux hôpitaux qui se plaignent d’une rupture de stock en raison du nombre élevé de personnes infectées par le coronavirus.

Des aides médicales composées, notamment, de bouteilles d’oxygène et de concentrateurs d’oxygène ont été envoyées au cours des derniers jours en Tunisie par des pays frères et amis. L’aide étrangère comprenait également des hôpitaux de campagne, des lits de réanimation et d’oxygène, en plus de l’envoi de cadres médicaux et paramédicaux.

Des équipes médicales militaires continuent, en ce moment, de vacciner les citoyens contre la Covid-19 dans un certain nombre de gouvernorats dont Tataouine et Siliana.