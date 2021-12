Covid-19: deux nouveaux traitements approuvés à l’échelle européenne

En marge du vaccin, les chercheurs continuent de se pencher sur des traitements contre le Covid-19. Et ce front a connu une avancée significative : l’agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé jeudi 16 décembre deux nouveaux traitements.

- Publicité-

Celui de GlaxoSmithKline (GSK) « réduit considérablement » les hospitalisations chez les patients à risque, a affirmé l’EMA, dans un communiqué.

Appelé Xevudy ou sotrovimab, il « est destiné au traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie », a précisé l’EMA.

Le second traitement, baptisé Kineret du Suédois Sobi, est déjà utilisé pour soigner l’arthrite et des maladies inflammatoires, il peut « empêcher le développement d’une insuffisance respiratoire sévère chez les patients atteints du Covid-19 ». L’utilisation du Kineret a été « étendue au traitement du Covid-19 chez les patients adultes (…) ayant besoin d’un supplément d’oxygène (…) et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère ».

« Cela porte à cinq le nombre de médicaments autorisés dans le cadre de la stratégie thérapeutique de l’UE.