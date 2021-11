Covid-19: Don chinois de d’un demi-million de doses de vaccin Sinovac

La République populaire de Chine a décidé de faire don à la Tunisie de 500 mille doses de vaccin anti Covid-19 Sinovac pour l’aider à lutter contre la pandémie du coronavirus dans les plus brefs délais, a annoncé l’ambassadeur de Chine en Tunisie

Le diplomate 5a souligné hier mardi, au cours d’un entretien avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden la disposition de son pays à promouvoir les relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie et à consolider les stratégies de développement des deux pays de manière à soutenir la Tunisie dans son développement économique et social, selon un communiqué publié par l’ambassade sur sa page officielle sur facebook.