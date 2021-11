Covid-19 : Flambée des cas en Europe

Alors que l’Union européenne tente de limiter la propagation du Covid-19 sur son continent depuis près de deux ans, les cas de contaminations enregistrés ces derniers jours repartent à la hausse. Lors d’une conférence de presse donnée, l’Organisation mondiale de la Santé a expliqué les raisons de cette flambée.

Face au rythme de transmission jugé «préoccupant» par le directeur de l’OMS Europe, Hans Kluge, l’OMS estime que l’augmentation des cas s’explique en partie par «la combinaison d’une couverture vaccinale insuffisante et de l’assouplissement des mesures anti-Covid».

Le directeur de l’OMS Europe craint ainsi que «cette trajectoire conduise vers un autre demi-million de décès dus au Covid-19, dans la région d’ici le mois de février».

Et alors que l’Allemagne baigne en pleine quatrième vague en atteignant un nouveau et triste record de contaminations, avec plus de 37.000 cas enregistrés vendredi dernier, Hans Kluge alerte sur la situation et affirme que «nous sommes, de nouveau, à l’épicentre». Sur Twitter, il rappelle l’importance de se faire vacciner, et insiste sur le port du masque et la ventilation des espaces intérieurs.