Covid-19-France : «Le scénario du pire s’éloigne, la décrue a commencé »

«Le scénario du pire s’éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections a été passé ces jours-ci au moins en Île-de-France», a annoncé ce matin l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, au micro de France Inter ce 17 janvier. Il a ajouté que le pic des infections interviendra «un peu plus tard dans les autres régions françaises».

- Publicité-

Pour lui, «le nombre d’infection va décroître pendant le mois de février, et au mois de mars on devrait être à nouveau très bas». Il corrobore ainsi les propos d’Alain Fischer, le «monsieur vaccin» du gouvernement, qui se montrait optimiste. «En mars, nous devrions arriver à un très bon contrôle de la vague actuelle. Une période de calme devrait alors s’ouvrir devant nous», a-t-il déclaré. «Il pourra bien sûr toujours y avoir de nouveaux variants, mais on peut espérer qu’ils seront moins agressifs.»

Le professeur Fontanet a également annoncé «des éléments (…) nous laissent entendre que lorsque vous êtes infecté par Omicron, vous êtes immunisé contre Delta. On a des raisons de penser que Delta ne va pas revenir avec la vigueur qu’il avait pendant l’automne».