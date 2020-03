Covid-19: I Watch enregistre 100 violations des mesures préventives

L’organisation I watch a annoncé, dimanche, avoir enregistré 100 cas d’infractions signalés par le le site “Belkamcha” mis en place à cet effet, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

I Watch a reçu sur le site 18 dénonciations de transgression du confinement, 15 autres de suspicions de spéculation, 36 dénonciations de rassemblements de personnes et 22 de non respect des décisions de fermeture.

Par ailleurs, l’organisation a également reçu 4 dénonciations de non application des mesures de prévention dans des commerces ou des administrations et 5 autres sur l’ouverture de marchés hebdomadaires.

I Watch fera part des dépassements relevés aux autorités compétentes. l’organisation appelle les citoyens à réagir sur le site “belkamcha” .

Jeudi dernier, I Watch avait lancé le site “belkamcha” afin de dénoncer tout dépassement observé, tels que la transgression de la décision d’interdiction des rassemblements, des mesures de confinement ou encore la spéculation et la hausse des prix.