Covid-19: Journées portes ouvertes de vaccination dans tous les TPI

Des journées portes ouvertes de vaccination contre le coronavirus seront organisées du 25 au 29 octobre 2021 dans tous les tribunaux de première instance (TPI) en Tunisie et ce, de 09h à 13h.

Selon un communiqué publié vendredi soir par le ministère de la santé, ces journées sont organisées au profit des personnes âgées de 18 ans et plus qui travaillent dans les différentes structures du ministère de la justice et même au profit des visiteurs des tribunaux qui désirent se faire vacciner.

Organisées en collaboration avec le ministère de la justice, ces journées s’inscrivent dans le cadre de la poursuite des opérations de vaccination massive contre le coronavirus.

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination en mars dernier jusqu’au 22 octobre en cours, 8 854 357 personnes ont reçu soit une seule dose (5 472 941) soit deux doses (3 381 416).

Le nombre de personnes entièrement vaccinées a évolué à 4 321 918, selon les derniers chiffres du ministère de la santé.