Covid-19 : La Belgique envoie une aide d’urgence à la Tunisie

La Belgique a annoncé qu’elle apportera une aide d’urgence à la Tunisie en livrant jeudi 150 000 vaccins AstraZeneca contre le coronavirus, alors que la situation sanitaire du pays se détériore.

- Publicité-

La Tunisie, qui a connu une forte augmentation du nombre d’admissions à l’hôpital et dont le taux de couverture vaccinale reste très faible, a adressé une demande via le mécanisme européen de protection civile (EUCPM) afin d’accélérer la campagne de vaccination.

« La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population tunisiennes, qui traversent une phase difficile de la pandémie de COVID-19. La solidarité internationale revêt une grande importance dans le contexte actuel de pandémie, car aucun d’entre nous n’est en sécurité tant que tous ne le sont pas », indique un communiqué de presse cité par le Brussels Times.

Outre le don de 150 000 doses, la Belgique fournira également des médicaments pour les soins intensifs, du matériel médical pour les unités de soins intensifs et des équipements de protection individuelle (notamment des gants et des masques).

Tous les articles qui seront livrés proviennent du stock du SPF Santé publique qui a été constitué dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

Étant donné que ce vaccin particulier n’a été utilisé que pour vacciner les plus de 41 ans et que la campagne de vaccination de la Belgique vise désormais principalement les jeunes, le stock de vaccins AstraZeneca, dont la Belgique a commandé sept millions de doses, ne sera plus utilisé, raison pour laquelle il en sera fait don.

Les autres vaccins excédentaires sont donnés à Covax, le programme des Nations unies qui fournit des vaccins aux pays qui ne peuvent se les offrir eux-mêmes.

« La Belgique considère cette contribution comme un encouragement à la vaccination sur la base de sa propre expérience et des effets positifs de la vaccination sur la situation sanitaire », souligne le communiqué.

En Tunisie, seulement 7,1% de la population a été entièrement vaccinée, alors qu’en Belgique, ce chiffre est de plus de 61% à partir de mardi.