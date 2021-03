Covid-19: La campagne de vaccination sera lancée dans les jours à venir

La campagne de vaccination sera lancée dans les jours qui viennent, a assuré lundi le ministre de la Santé Faouzi Mehdi lors d’une plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

- Publicité-

Dans sa réponse à une question du député Hichem Ben Ahmed portant sur la date de la campagne de vaccination ant-covid-19 et son financement, Mehdi a précisé que l’acquisition, des doses dans le cadre de l’initiative Covax, est gratuite.

Les autres doses seront fournies grâce à un crédit alloué par la banque mondiale d’une valeur de 100 millions de dollars (soit 250 millions de dinars) en plus d’une enveloppe de 30 millions de dinars mobilisée du budget de l’Etat, sans compter la quantité, de doses de vaccins, fournie sous forme de don offert par la Chine, a expliqué le ministre.

La stratégie du ministère pour assurer la campagne de vaccination anti-Covid-19 se base sur la gratuité et le principe de parité afin de parvenir à vacciner les citoyens dans les différentes régions du pays, a-t-il noté. La distribution des vaccins sera effectuée à travers les dépôts de la pharmacie centrale (à Sousse, Kef, Gafsa, Médenine, et Sfax). Le ministère a coordonné avec les autorités régionales afin d’aménager 25 centres de vaccination en plus des équipes mobiles pour assurer une vaccination des gens dans les zones lointaines, a encore ajouté Mehdi. Dans sa réponse à la question du député Yassine Ayari portant sur des pressions pratiquées sur le comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus, Faouzi Mehdi a affirmé que la rôle du comité est consultatif et ne concerne que les données scientifiques liées au développement de la situation pandémique dans le pays, pour présenter ses recommandations à l’instance nationale de lutte contre le coronavirus, qui prendra par la suite les mesures nécessaires.