Covid-19 : La Chine confine la ville de Lanzou de 4 millions d’habitants

Les autorités chinoises ont imposé ce mardi un confinement à Lanzhou (nord-ouest), qui compte quatre millions d’habitants, en raison d’un rebond de cas de Covid-19, à une centaine de jours des JO d’hiver de Pékin.

Tous les quartiers d’habitation de cette ville vont être soumis à une « gestion fermée » avec un strict contrôle des déplacements, a annoncé la municipalité, alors que la Chine a recensé mardi 29 cas infections au Covid d’origine locale.

Un an et demi après l’éclatement de la pandémie de Covid-19, le monde a encore trop peu réagi et n’a pas appris de ses erreurs, avertit mardi un observateur de la santé mondiale.

« Si la première année de la pandémie de Covid-19 a été définie par un échec collectif à prendre au sérieux la préparation et à agir rapidement sur la base de la science, la deuxième a été marquée par de profondes inégalités et un échec des dirigeants à comprendre notre interdépendance et à agir en conséquence », selon le Global Preparedness Monitoring Board (GPMB).

Cet organisme indépendant créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale dénonce dans un rapport publié à Berlin les échecs persistants de la réponse mondiale à la pandémie.

Sa conclusion: la pandémie a révélé un monde « inégal, divisé et irresponsable ».