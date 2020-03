Covid-19 : La contribution de l’APB sera portée à 100 MDT

African Manager a appris que l’association professionnelle des banques tunisiennes, travaille discrètement et depuis quelques semaines, à atteindre la somme globale de 100 MDT au titre de la contribution du secteur bancaire à l’effort national de lutte contre le coronavirus.

Cette deuxième vague de contribution, indépendant du premier paquet de 12 MDT déjà annoncé, proviendra de la contribution des plus importantes banques de la place. Et d’ores et déjà, au moins 7 banques tunisiennes ont déjà donné leur accord, à l’instar de la BT qui vient d’annoncer, à ce titre, une contribution de 10 MDT.