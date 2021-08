Covid-19 : la Guadeloupe renforce le confinement pour trois semaines

Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 due au variant Delta, le préfet de Guadeloupe a annoncé, mercredi, l’extension du couvre-feu, la fermeture des commerces « non indispensables » ainsi que la limitation des sorties à moins de 5 km du domicile. Ce durcissement du confinement interviendra à partir de vendredi.

Le confinement sera durcit en Guadeloupe à partir de vendredi et jusqu’au 1er septembre afin de « casser la dynamique » de Covid-19 qui frappe l’île, a annoncé, mercredi 11 août, le préfet Alexandre Rochatte.



Pour stopper cette vague de coronavirus, le préfet a annoncé l’extension du couvre-feu actuellement en vigueur à partir de 19 h (contre 20 h) et jusqu’à 5 h. Les habitants ne pourront plus sortir sans autorisation d’un périmètre de 5 km autour de leur domicile.



Les commerces dits « non indispensables » devront fermer à partir de vendredi 19 h, mais les plages resteront accessibles, mais uniquement pour des pratiques sportives, même si Alexandre Rochatte a prévenu qu’il pourrait les fermer dès ce week-end si cette mesure n’était pas respectée.

