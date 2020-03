Covid-19: la LTDH appelle la présidence de la République et l’ARP à faciliter l’action du gouvernement

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a appelé la présidence de la République et l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à faciliter l’action du gouvernement pour la prise de décisions immédiates qu’exige la situation particulière dans le pays.

Dans un communiqué rendu public lundi soir, la LTDH a salué les efforts du cadre médical pour combattre la propagation du Coronavirus, rappelant que toute l’humanité est en guerre contre cette pandémie. A ce propos, la ligue a appelé tous les citoyens à se conformer aux consignes de confinement total et à appliquer les directives du ministère de la Santé.

Elle a également mis l’accent sur l’impératif de procéder à un contrôle drastique des personnes mises en quarantaine, subvenir à leurs besoins vitaux et leur fournir les informations nécessaires. La LTDH appelle également à prendre des mesures coercitives contre toute personne enfreignant les dispositions du couvre-feu et du confinement général et ceux qui profitent de cette crise humanitaire pour s’enrichir tout en luttant contre la spéculation.

L’organisation de défense des droits de l’Homme a, en outre, exhorté les médias à dénoncer les personnes qui diffusent les rumeurs et les fausses nouvelles afin de semer la zizanie. Elle a invité les composantes de la société civile à redoubler d’efforts pour la lutte contre la propagation du Coronavirus, relevant les ressources humanitaires et logistiques de l’organisation sont mis à la disposition de la campagne nationale de lutte contre cette pandémie.