Covid-19: La moyenne de contamination sur le plan national est 796 cas pour chaque 100 mille habitants

La moyenne de contamination par le coronavirus sur le plan national est de l’ordre de 796 cas pour chaque 100 mille habitants durant la période allant du 28 juin dernier au 11 juillet courant.

Les gouvernorats de Tataouine, Manouba, et Nabeul ont enregistré le taux de contamination le plus élevé selon le dernier bilan publié jeudi par le ministère de la santé. Selon la même source, le taux de contamination a dépassé 766 cas pour chaque 100 mille habitants dans 15 gouvernorats. Il s’agit de 1724 cas à Tataouine pour chaque 100 mille habitants, suivi par Manouba avec 1250 cas et Nabeul avec 1151 cas. Le ministère de la santé appelle les citoyens à l’impératif de respecter les mesures de prévention et d’appliquer le protocole sanitaire afin de limiter la propagation du coronavirus.