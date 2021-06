Covid-19: La moyenne des décès a atteint 80 cas par jour au cours de la dernière semaine

La moyenne des décès suite à une infection par le coronavirus a atteint 80 cas, par jour, au cours de la dernière semaine, a annoncé vendredi, Nissaf Ben Alaya, directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Elle a précisé lors d’une conférence de presse tenue par le haut comité de lutte contre le coronavirus, que la semaine dernière la moyenne des décès était de l’ordre de 82 cas par jour alors que ce taux était entre 50 et 60 cas. Le taux des tests positifs a dépassé 30pc, a encore ajouté la même source précisant que les hôpitaux font face à une pression énorme à cause de la situation épidémique dans le pays et une propagation rapide du covid-19. Une hausse des cas contaminés, parmi les enfants, a été également enregistrée récemment, avec une admission dans les hôpitaux, a encore fait remarquer Ben Alaya.

