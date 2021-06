Covid-19 : La République tchèque interdit à ses citoyens de se rendre en Tunisie

Le ministère tchèque de la Santé a interdit à ses citoyens de se rendre en Tunisie, à partir du début de la semaine prochaine, et en Russie, à partir de ce jeudi. Cette mesure fait suite aux inquiétudes suscitées par la propagation de nouvelles variantes du coronavirus, a-t-il expliqué.

- Publicité-

Les mesures de protection interdisent à tous les citoyens de la République tchèque et aux étrangers résidant dans le pays de se rendre dans les États présentant un risque extrême de contracter le Covid-19. À ce jour, 14 pays figurent sur cette liste, dont l’Inde et un certain nombre d’États africains et sud-américains.

L’interdiction de voyager ne s’applique pas aux citoyens des États en question, ni aux voyages qui ne peuvent être reportés et dont le ministère tchèque des Affaires étrangères a été informé à l’avance.