Covid-19: La situation sanitaire est encore alarmante

La situation épidémique dans le pays est encore alarmante avec plus de 50 décès par jour et plus de 600 personnes admises en réanimation, déplore Fayçal Ben Salah, directeur général de la santé au ministère de la Santé.

- Publicité-

Il a précisé dans une déclaration à la TAP lors de la réception d’un nouveau lot de vaccin anti-covid-19, vendredi 28 mai 2021, dans le cadre de l’initiative Covax, que le ministère se prépare pour une possible 4ème vague.

Le vaccin anti-covid-19 offre une immunité d’une durée de 8 mois, a-t-il signalé rappelant que des données scientifiques évoquent une possibilité d’administrer une 3ème dose. Plus de 1million de personnes ont été vaccinées en Tunisie dont 275 mille ont déjà bénéficié de la deuxième dose.