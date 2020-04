Covid-19: La stratégie nationale du confinement sanitaire ciblé sera annoncée demain

Les démarches de la stratégie nationale de confinement sanitaire ciblé qui démarrera, le 4 mai prochain, seront annoncés, demain, mercredi.

La mise en œuvre de cette stratégie, qui a été, mardi, au cœur d’un conseil ministériel restreint présidé par la chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh , dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’engagement de toutes les parties à respecter les mesures de prévention nécessaires de lutte contre le Covid-19, a assuré le chef du gouvernement, cité par un communiqué publié mardi soir par la Présidence du gouvernement.

Il a, par ailleurs, souligné que cette stratégie doit parvenir à maîtriser la propagation du virus d’une part et assurer une relance progressive des secteurs vitaux et de l’activité économique du pays.

Cette stratégie repose sur des mécanismes d’évaluation et de diagnostic précis, permettant d’ajuster les mesures, que ce soit en les allégeant ou en les durcissant, en fonction de la phase et de l’évolution de la situation épidémiologique du pays.

Décrété depuis le 22 mars dernier par le gouvernement comme mesure ultime visant à maîtriser la propagation du covid-19, le confinement général sanitaire prendra fin le 3 mai prochain.