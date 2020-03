Covid-19: La Tunisie demande une réunion urgente du conseil de sécurité de l’ONU

La Tunisie, en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et sur une initiative du président de la République, Kaïs Saïed, a demandé, samedi, au Conseil de sécurité de l’ONU, l’organisation d’une réunion urgente, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Cette réunion sera consacrée à l’examen des répercussions du Covid-19 sur la paix et la stabilité internationales ainsi qu’aux mesures d’urgence à prendre par le Conseil pour soutenir les efforts des Etats afin de contenir cette pandémie, lit-on dans un communiqué, dont l’Agence TAP a reçu une copie.

Le ministère des Affaires étrangères a rappelé que cette demande intervient suite à la déclaration du président de la République Kaïs Saïed, à l’ouverture des travaux du Conseil de sécurité nationale tenu, vendredi 20 mars, au cours de laquelle il a souligné l’impératif d’une une approche universelle dans le cadre des mécanismes internationaux, en particulier, dans le cadre des institutions onusiennes, dès lors que les mesures nationales demeurent insuffisantes pour affronter ce virus qui menace le monde.

Le président de la République Kaïs Saïed a annoncé, vendredi, “le confinement sanitaire total” en Tunisie. L’Etat assurera la continuité des services vitaux de sécurité, de santé et d’approvisionnement en produits de base, a-t-il affirmé.