Covid-19: L’Allemagne classe la France et le Danemark comme zones à « haut risque » d’infection

L’Allemagne a classé la France et le Danemark comme zones d’infections à « haut risque ». L’Institut de veille sanitaire allemand a annoncé, vendredi 17 décembre, qu’elle imposerait désormais aux voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays une période de quarantaine.

A partir de dimanche, cette mesure, qui va s’appliquer également aux voyageurs venant de Norvège, du Liban et d’Andorre, implique que les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas déjà été atteintes du Covid-19, observent une quarantaine avec un test possible au cinquième jour.

Cette annonce survient alors que le Premier ministre français, Jean Castex, a déclaré que le variant Omicron devrait « devenir dominant dès le début de l’année 2022 » en France, annonçant une série de mesures et de restrictions.