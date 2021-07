L’Arabie Saoudite est disposée à fournir à la Tunisie tout ce dont elle a besoin en vaccins, équipements médicaux et autre matériel nécessaire pour faire face à la pandémie du coronavirus, et ce dans le plus vite possible, a affirmé le prince héritier Mohamed Ben Salmane, lors d’un entretien téléphonique, vendredi soir, avec le président de la République, Kais Saied.

