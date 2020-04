Covid-19 : Le Courant populaire plaide pour un projet national de transition

Le Parti du Courant populaire a appelé à jeter les fondements d’un projet national de transition pour limiter l’impact de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, publié mardi, à l’issue de la réunion de son comité central, le parti a invité les autorités de tutelle à associer les forces nationales, toutes sensibilités politiques confondues, pour mener à bien ce combat et surmonter les répercussions économiques et sociales de la crise.

Le Courant populaire, a jugé ” nécessaire ” de réfléchir à un nouveau modèle de développement, qui garantit l’inclusion économique et sociale. ” Ce modèle, a-t-il dit, devrait être fondé sur un partenariat efficace entre les trois secteurs: public, privé et solidaire”.