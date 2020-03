Covid-19: Le CP appelle l’État à dédommager les employés du secteur privé

Le Courant populaire a appelé l’Etat à verser 75 pc des salaires des employés du secteur privé qui risquent de perdre leur travail ou d’être licenciés en raison de la situation sanitaire dans le pays.

Dans une déclaration publiée mari, le parti exhorte le gouvernement tunisien à mettre les cliniques privées à la disposition du ministère de la santé jusqu’à l’endiguement du coronavirus.

Le Courant propose aussi d’exploiter les hôtels comme espace de confinement sanitaire et d’obliger le secteur privé (banques, sociétés s’assurance, entreprises, usines, grandes surfaces….) à contribuer, activement, aux efforts nationaux de lutte contre le virus.

Pour le Courant populaire, il est impératif de décréter l’Etat d’urgence et de déployer des unités de l’armée nationale dans le pays.

Le parti estime opportun, aussi d’accorder une exemption provisoire des impôts et des cotisations des caisses sociales et de dédommager les petites entreprises qui s’engagent, en ces temps de crise, de verser les salaires des agents qui ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail.

Sur un autre plan, le parti insiste sur la nécessité d’affliger de lourdes peines aux spéculateurs sur les produits de base.