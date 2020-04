Covid-19: Le Fonds Monétaire Arabe prévoit des impacts variables

Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) évoque des incertitudes concernant les répercussions économiques du Covid-19, estimant que l’impact de la pandémie devrait être important au niveau de la fourniture des intrants de la production et des produits de consommation importés.

Dans un rapport sur les impacts économiques de Covid-19 sur les économies arabes, y compris la Tunisie, le Fonds a précisé que l’impact peut être moins important que dans d’autres pays, vu l’importance de la consommation locale, la flexibilité du taux de change et la profondeur du marché des changes.

Et d’ajouter que les pays qui disposent d’une couverture bancaire solide, une bonne couverture sociale et une dynamique du secteur des PME peuvent être exposés à des niveaux inférieurs des impacts de la pandémie du Covid-19.

Le Fonds a révélé que, contrairement aux chocs que les économies ont subi, auparavant, la crise Covid-19 affecte directement l’offre et la demande.

Le fonds a estimé que l’apport d’une aide financière immédiate est nécessaire pour améliorer les dépenses dans le secteur des services de santé et réduire la propagation du virus, ce qui a été fait par les gouvernements arabes.

Le rapport a rappelé que des pays arabes, dont la Tunisie, ont développé des politiques d’incitation à travers une série de mesures de soutien financier via les banques centrales, les banques, outre la création de fonds et de comptes de financement pour lutter contre leCovid-19 ainsi que l’abaissement des taux d’intérêts directs.

Le fonds a souligné que les politiques monétaires de relance contribueront à stimuler la demande globale de l’économie à travers l’augmentation de la consommation et l’incitation à l’investissement, Cependant il a mis en garde contre les impacts sur les budgets et les taux de change…

Il est à noter que la Tunisie a pris, le 21 mars 2020, une série de mesures exceptionnelles d’un coût de 2500 millions de Dinars (MD) pour protéger les Tunisiens et préserver l’économie du pays. Parmi ces mesures, figurent l’ouverture d’une ligne de financement de 300 MD pour soutenir les travailleurs au chômage technique, la consécration d’une allocation de 150 MD sous forme de subventions au profit des catégories vulnérables, le report de 3 mois du paiement des impôts, le report du paiement des charges sociales et le report du paiement des dettes bancaires.

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), avait décidé le 17 mars 2020, d’abaisser le taux directeur de la BCT de 100 points de base, à 6,75%, pour contrer les retombées de la propagation du coronavirus sur l’économie nationale.