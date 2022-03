Covid-19: Le Japon lève des restrictions sanitaires

Le Japon, à son tour, lève, ce lundi 21 mars, les restrictions sanitaires qu’il avait imposées début janvier, quand une sixième vague de l’épidémie, portée par le variant Omicron, avait commencé à déferler sur l’archipel. Après la mort de près de 8 000 Japonais deux mois et demi plus tard, les autorités recommandent toujours à la population de faire preuve de la plus grande prudence.

Pour de nombreux médecins, cette levée des restrictions sanitaires est prématurée : certes, le nombre de cas quotidiens de Covid-19 diminue, mais très lentement et pas de manière spectaculaire.

De plus, 60% des Japonais n’ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin.

De nombreux Tokyoïtes ne comptent donc pas baisser la garde. « Lever les restrictions, cela me paraît mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu’il aurait fallu d’abord faire, c’est augmenter le taux de vaccination », assure-t-on.