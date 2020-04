COVID-19 : Le ministère du Transport annonce un programme de vols pour le rapatriement des tunisiens de 8 pays

Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé, lundi, un programme de vols, pour le rapatriement des tunisiens coincés dans 8 pays africains ainsi qu’en Croatie et en Belgique.

Ce programme sera exécuté, à partir de demain, mardi, 7 avril 2020, pour le rapatriement des ressortissants tunisiens de la Croatie et de l’Egypte.

Des vols sont prévus, après, pour rapatrier les tunisiens du Burkina Faso /Ouagadougou (9avril 2020), du Niger /Niamey ( 9 avril 2020), du Bénin /Cotonou (10 avril 2020), de la Côte d’Ivoire/ Abidjan, ( 10 avril 2020).

Les 11 et 12 avrils, les vols sont programmés sur Dakar /Sénégal (11avril 2020), la Belgique/Bruxelles (11 avril 2020) et la Guinée /Conakry et du Mali/Bamako ( 12 avril 2020).

Tous les tunisiens rapatriés seront mis automatiquement à l’isolement sanitaire, a indiqué le ministère dans son communiqué. Ceux-ci seront tenus à s’engager, par écrit, à passer une période de 14 jours en isolement, à partir de la date de leur arrivée en Tunisie.

Les vols seront assurés par Tunisair, exceptés ceux à destination de la Croatie et de l’Egypte, qui seront à bord des avions de Jasmin Airways.