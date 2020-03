Covid-19: le ministre de l’Intérieur expose la mobilisation de son département

Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi a indiqué jeudi que son département est mobilisé pour soutenir les efforts nationaux en matière de lutte contre le Covid-19.

S’exprimant au cours de la séance plénière tenue au parlement et consacrée à la situation sanitaire dans le pays en lien avec la propagation du virus, le ministre a relevé que la loi est appliquée avec plus de rigueur depuis l’instauration du confinement total et du couvre-feu.

Il a ajouté que des patrouilles sécuritaires ont été déployées sur tout le territoire, appelant les Tunisiens à se conformer aux consignes du confinement qui sera désormais appliqué avec plus de fermeté.

Le ministre a passé en revue les infractions enregistrées jusqu’à ce jour en rapport avec le confinement total et le couvre-feu, à savoir 724 infractions du couvre-feu dont les auteurs ont été poursuivis en justice. Dix huit moyens de transport ont été saisis.

Les forces de l’ordre indiquent aussi que 274 violations du confinement total ont été relevées et que 5145 permis de conduire et 5388 cartes grises ont été retirés.

A noter que la direction de la sureté nationale a annoncé la saisie systématique, à partir de vendredi 27 mars à 06h00 de tous les véhicules ont les conducteurs ne sont pas munis de justificatif de déplacement.

Le ministre a, également, affirmé concernant les infractions liées au confinement total que 584 PV ont été rédigés et 453 personnes ont été arrêtées, en plus de la fermeture de 539 locaux (retaurants, bars, cafés et autres).

Au sujet de la spéculation sur les produits de base, le ministre a assuré que des patrouilles mixtes avec les agents du département du Commerce ont été mobilisées et que 209 infractions ont été enregistrées, 11 personnes arrêtées et 24 moyens de transport saisis.