Covid-19 : Le paiement des factures d’électricité est disponible en ligne

-Les citoyens tunisiens peuvent payer facilement et rapidement leurs factures d’électricité et de gaz en ligne via le site web ou le service USSD qui vient d’être lancé récemment, par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), en collaboration avec les opérateurs mobiles (Tunisie Télécom et Oooredoo), rappelle, lundi, la compagnie nationale.

Ce rappel s’inscrit dans le cadre des mesures visant à prévenir la propagation du Covid-19 et à protéger le personnel et les clients contre le virus, précise la STEG dans un communiqué .

La Direction Générale de la Société a été chargée de garantir les dispositifs nécessaires de prévention dans toutes ses structures et ses guichets, lit-on dans ce texte.