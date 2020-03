Covid-19 : le SNJT suspend toutes ses activités

Le syndicat National des journalistes Tunisiens (SNJT) a annoncé mardi le report de toutes ses activités, notamment les sessions de formation, les conférences et les rencontres à une date ultérieure.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Coronavirus et en application des décisions du gouvernement à cet effet.

Le SNJT précise que cette mesure a été décidée pour éviter tout rassemblement qui risque de menacer la santé des journalistes.

Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh avait annoncé lundi une série de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du Covid-19, notamment la suspension de toutes les manifestations, activités sportives et championnats nationaux.