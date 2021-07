Covid-19: Le système de santé tient encore, assure le ministère

Le ministère de la Santé a nié un effondrement du système sanitaire en Tunisie face à une propagation alarmante du coronavirus. Il a souligné dans un communiqué publié vendredi la capacité du système à surmonter les différentes difficultés et les urgences grâce aux efforts déployés par les différents professionnels de la santé et la solidarité de la société.

Le système sanitaire est encore capable de relever les défis grâce aux compétences des professionnels et la solidarité des citoyens, a encore ajouté le ministère dans son communiqué. La conjugaison des efforts, l’acquisition de matériel, de lits de réanimation et d’oxygène en plus de l’installation des hôpitaux de campagne ont permis au système sanitaire de résister, de surmonter les entraves et d’assurer la prise en charge des malades malgré les défaillances enregistrées au niveau de l’infrastructure de base accumulées durant des décennies.

Le pays livre une vraie guerre contre la pandémie Covid-19 nécessitant une conjugaison continue des efforts. La Tunisie enregistre une vague sans précédent de propagation de coronavirus dans les différents gouvernorats du pays avec une augmentation des cas des cas positifs et des malades pris en charge dans les hôpitaux ainsi qu’un taux élevé des décès.