Covid-19 : l’épidémie va coûter 424 milliards d’euros à la France

Le coût total de l’épidémie de Covid-19 pour les finances publiques françaises en 2020, 2021 et 2022 va s’élever à 424 milliards d’euros en 2020, 2021 et 2022, a indiqué le ministre de l’Action et des comptes publics Olivier Dussopt au Figaro.

Le chiffre, qui a été confirmé par le ministère, se décompose en 158 milliards d’euros pour l’année 2020, 171 milliards pour 2021 – dont 56 milliards dédiés aux mesures d’urgence -, et 96 milliards d’euros en 2022. Ces sommes comprennent des baisses de recettes fiscales et les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire comme le fonds de solidarité et le chômage partiel.

Après l’annonce des nouvelles mesures pour endiguer la troisième vague de Covid-19, le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire avait évalué leur coût à 11 milliards d’euros pour les finances publiques.

Le gouvernement a rehaussé sa prévision de déficit public de 8,5% à 9% du PIB pour cette année, après 9,2% l’an dernier.