Covid-19 : L’équipe de l’OMS dépêchée à Wuhan va s’exprimer

L’équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé dépêchée en Chine pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19, plus d’un an après le début de la crise sanitaire, donnera ce mardi une conférence de presse «avec ses collègues chinois», annonce le communiqué.

Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l’homme, jugée extrêmement importante, a eu du mal à se mettre en place, les autorités chinoises s’employant depuis des mois à instiller le doute sur l’endroit où le virus a pu commencer à infecter des humains. Arrivés en Chine en janvier mais d’abord soumis à une quatorzaine, les experts de l’OMS ont pu tweeter et donner des interviews, affirmant que l’équipe avait eu accès à tous les endroits qu’elle souhaitait. Ils se sont notamment rendus au marché aux animaux, où ont été signalé les premiers cas de Covid il y a plus d’un an, ainsi qu’à l’institut de virologie, que les Américains avaient accusé d’être à l’origine de la fuite du virus.