Covid-19: Les 12-17 ans convoqués pour la vaccination dès demain 17 décembre

Des convocations seront envoyées à partir de demain 17 décembre par le ministère de la santé aux jeunes de la tranche d’âge 12-17 pour recevoir le vaccin anti-Covid 19.

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué publié jeudi que ces convocations comporteront la date et le lieu du centre de vaccination, soulignant la nécessité de la présence d’un parent en cas de non acceptation sur la plateforme Evax, muni d’une pièce d’identité, d’une déclaration d’approbation écrite et d’une attestation prouvant la tranche d’âge de l’enfant.

En cas d’admission sur la plateforme Evax, le parent ne sera pas obligé d’accompagner l’enfant au centre de vaccination, ajoute le communiqué.

A noter que 152 244 jeunes de la tranche d’âge 12-17 ans ont achevé leur processus vaccinal contre le Covid-19 jusqu’au 16 décembre 2021, selon les statistiques de la plateforme Evax.