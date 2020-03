Covid-19: les mosquées s’engagent dans les campagnes de sensibilisation

Le ministère des Affaires religieuses annonce que les haut-parleurs, dans les mosquées seront utilisées pour contribuer aux campagnes de sensibilisation, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Des messages à caractère religieux, mais aussi juridique et sanitaire ciblant les citoyens, seront adressés en parfaite coordination avec divers intervenants et en collaboration avec les directions régionales des Affaires religieuses.

Dans un communiqué publié mardi 24 mars 2020, le ministère précise que cette mesure intervient à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, en lien avec le Coronavirus.

Elle a pour objectif d’approfondir la prise de conscience des citoyens sur l’aspect moral dans le traitement avec la pandémie et le respect des consignes dont en premier lieu l’isolement sanitaire et le couvre-feu pour préserver sa vie et celle des autres, conformément aux préceptes de l’Islam.

Le ministère met en exergue, dans le communiqué, les efforts consentis par les cadres religieux, conscients du poids de leur responsabilité dans l’assurance des citoyens et le renforcement de leur sérénité.