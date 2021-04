Covid-19 : Les nouveaux symptômes de la 3ème vague

De nouveaux symptômes sont apparus chez les patients atteints de la Covid-19 lors de la 3ème vague que connait actuellement la Tunisie et qui a vu une large propagation de nouveaux variants.

- Publicité-

Il s’agit notamment d’inflammations au niveau des yeux et de rougeurs aux pieds, sans qu’elles ne soient accompagnées des autres symptômes connus comme la fièvre, la toux, la fatigue et la perte d’odorat (anosmie) et du goût (agueusie), a déclaré dimanche à l’agence TAP Dr Mohamed Nagara, pharmacien biologiste spécialiste en analyses médicales.

« Même s’ils ne sont pas encore très fréquents, ces nouveaux symptômes se répandent de plus en plus et posent un problème pour le diagnostic puisqu’ils ne sont pas forcément associés au coronavirus », a-t-il indiqué.

Pour Dr Nagara, « le plus inquiétant avec cette 3ème vague, c’est l’augmentation des cas dans la tranche d’âge des 30 et des 40 ans ainsi que chez les enfants ».

Le ministère de la Santé a annoncé 61 nouveaux décès et 2 229 cas positifs supplémentaires pour la journée du 23 avril, ce qui porte le nombre total de décès depuis le début de la pandémie à 10 231 et le nombre de cas positifs à 298 572.