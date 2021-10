Covid-19: Les personnes concernées par une 3ème dose auront le choix du vaccin

Les personnes concernées par une troisième dose du vaccin anti-coronavirus ont la possibilité de choisir, selon les disponibilités, le type du vaccin qui pourrait être différents des deux autres doses déjà administrées, a indiqué lundi Amine Selim, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

- Publicité-

Il a précisé que le médecin du centre de vaccination peut proposer à la personne concernée un autre type du vaccin pour la troisième dose.

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a approuvé lors de sa réunion en mois de septembre dernier l’administration d’une troisième dose anti-covid-19 pour les personnes âgées de plus de 75 ans et par la suite au profit de la tranche d’âge de plus de 50 ans. La troisième dose concerne également les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les professionnels de la santé. Les études scientifiques ont prouvé une probable meilleure efficacité de la vaccination anti-coronavirus avec deux types différents du vaccin.