Covid-19 : Les USA recommandent à leurs es ressortissants d’éviter une dizaine de pays dont la France

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités américaines ont demandé lundi 6 décembre à leurs ressortissants d’éviter de se rendre dans une dizaine de pays dont la France et le Portugal.

« Évitez de voyager en France », demandent les États-Unis à leurs ressortissants. À l’approche des fêtes de fin d’année et alors que l’Hexagone affronte une cinquième vague de Covid-19, le département d’État américain a relevé lundi 6 décembre au niveau 4 son niveau d’alerte (très risqué), le plus haut degré de mise en garde. Il était jusqu’à présent à un niveau 3 (risqué).

« Du fait de la situation actuelle (relative au Covid-19, ndlr) en France, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d’attraper et de propager les variants », a expliqué la principale agence sanitaire des États-Unis, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

L’alerte comprend une dizaine de pays, dont le Portugal, pourtant le mieux vacciné d’Europe (87% de la population totale), Chypre, Andorre et le Liechtenstein en Europe, ainsi que la Jordanie et la Tanzanie. Le département d’État y ajoute le Mali et les îles Fidji, qui ont notamment signalé lundi leur premier cas de variant Omicron du Covid-19.