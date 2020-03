Covid-19 : L’île de Djerba déclarée zone contaminée

L’île de Djerba a été classée zone contaminée après avoir enregistré plusieurs cas de contraction du coronavirus, a annoncé, dimanche 22 mars 2020, la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya lors d’un point de presse tenu au siège du ministère.

En effet, cette mesure permet d’identifier toutes les personnes contaminées et de les prendre en charge afin de minimiser la propagation du virus, explique Ben Alaya.

‘’Après des investigations menées par nos équipes, nous avons détecté plusieurs cas dans différentes zones de l’île qui n’ont pas respecté les règles de l’auto isolement ‘’, a-t-elle regretté. Et d’ajouter ‘’ de ce fait, nous étions obligés de placer toute l’île en confinement total afin de limiter la propagation du virus et de détecter les cas contaminés, notamment le premier cas ayant transmis le virus, afin de les isoler et de les traiter’’.

Toute zone où le nombre des personnes contaminées est en hausse sans aucun respect des règles de la mise en quarantaine, a expliqué Alaya. ” De ce fait, nous avons classé plusieurs régions, zone contaminée “, a-t-elle indiqué.

Vu l’augmentation du nombre des personnes contaminées dans certaines régions, les autorités veilleront à appliquer le confinement total et à réduire au maximum le mouvement des personnes y habitant pour éviter toute propagation du virus, a-t-elle ajouté.

Elle a, à cette occasion, appelé les gouverneurs à veiller sur l’activation concrète des comités d’urgence afin d’appliquer les mesures annoncées par les autorités.