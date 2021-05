Covid-19 : L’Inde franchit le seuil des 4000 morts par jour

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.258.595 morts dans le monde et contaminé plus de 155.981.070 personnes depuis la fin de l’année 2019, selon un bilan établi vendredi par l’AFP à partir des données officielles des États. La réalité est certainement bien supérieure en raison de la difficile remontée des données dans certains pays. Retrouvez les principales informations à retenir à propos de l’épidémie ce samedi 8 mai.

C’est la première fois depuis le début de l’épidémie. L’Inde reste plus que jamais confrontée à la plus forte flambée mondiale de coronavirus. Le pays d’1,3 milliard d’habitants a enregistré 4197 nouveaux décès en une seule journée, ce qui porte le bilan officiel cumulé à 238.270 morts depuis le début de la pandémie. En dépit de l’aide internationale, des patients continuent de mourir aux portes d’hôpitaux submergés. Et, selon les spécialistes, le pire est encore à venir, avec un pic épidémique attendu d’ici à plusieurs semaines. Néanmoins, depuis le début du mois de mai, la trajectoire épidémique n’est plus exponentielle.