Covid-19 : L’Italie bat le masque, la Turquie lève le couvre-feu et l’Espagne rouvre les discothèques

L’Italie, l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19, mettra fin à l’obligation de port du masque à l’extérieur à compter du lundi 28 juin, a annoncé lundi le ministre de la Santé, Roberto Speranza. Sur son compte Facebook, ce dernier a précisé que cette décision s’appliquerait aux régions classées en « zone blanche », où la propagation du virus est la plus faible, soit actuellement toute l’Italie sauf la petite vallée d’Aoste, dans le nord. Lundi 28 juin, toutes les régions italiennes devraient être classées en zone blanche, selon les prévisions des experts.

En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi la levée le 1er juillet du couvre-feu nocturne et de celui appliqué la journée du dimanche, son pays enregistrant une baisse du nombre des cas de Covid-19 et accélérant la campagne de vaccination. Erdogan a toutefois précisé que les salles de concert et autres lieux où l’on joue de la musique devraient fermer avant minuit car, selon lui, « personne n’a le droit de déranger les autres ».

En Espagne, les discothèques ont rouvert lundi dans une partie du pays, notamment à Madrid et Barcelone, les deux principales villes du pays, mais avec des restrictions d’affluence et d’horaires.