Covid-19 : l’Union internationale de la Presse francophone réclame une aide substantielle aux journalistes Tunisiens

Le président de l’Union internationale de la Presse francophone (UPF) Madiambal Diagne a adressé, le 8 avril courant, une lettre ouverte au président de la République, Kaïs Saïed dans laquelle, il a réclamé une aide ” complémentaire substantielle ” aux journalistes tunisiens pour faire face à la crise provoquée par le nouveau Coronavirus.

” Au nom de l’Union internationale de la Presse francophone, une grande ONG internationale fondée il y a 70 ans, je me permets d’attirer votre attention sur un problème d’une extrême gravité que vivent un grand nombre de médias aujourd’hui “, a-t-il dit dans cette lettre.

Pour lui, les conséquences humaines et économiques de la pandémie de Covid-19 entrainent pour beaucoup de médias – et singulièrement pour la presse écrite – réduction de la pagination voire cessation de parution, et diminution drastique des recettes publicitaires.

Ajouté à ces difficultés, a-t-il averti; les ventes se sont considérablement réduites pour les journaux qui continuent à paraître, lorsque des mesures ont été prises pour restreindre la circulation des personnes. ” Cette crise profonde risque de voir purement et simplement disparaitre certains supports “, a-t-il encore souligné.

Le président de l’UPF a indiqué que les médias sont un élément essentiel du développement économique et humain. ” Ils ont aussi montré leur caractère irremplaçable de support d’information au moment où vous avez engagé les

mesures de précaution nécessaires face à cette pandémie “, a-t-il écrit.